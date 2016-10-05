Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: проблемы LeEco, соревнование между Boeing и SpaceX и поддержка стартапов в сфере кибербезопасности.

Взлом BuzzFeed

Хакерская группировка OurMine сумела взломать онлайн-издание BuzzFeed и изменить содержание нескольких опубликованных на сайте заметок. Таким образом хакеры отомстили за недостоверные сообщения о своей деятельности. Сейчас уязвимость уже устранена.

Проблемы LeEco

Китайская корпорация LeEco отказалась от запуска собственного онлайн-кинотеатра в России. Она приняла решение о заморозке проекта из-за законопроекта Медиакоммуникационного союза об ограничении иностранного капитала в видеосервисах.

Предприниматели-полупреступники

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что предпринимательство в России «воспринимается как полупреступная деятельность». «Безусловно, когда вы начинаете заниматься бизнесом, вы должны быть готовы к тому, что окружающие, если вы будете становиться богатым, будут считать, что вы украли», — предупредил он.

Космические планы Boeing

Компания Boeing решила сосредоточиться на развитии своих ракет, чтобы опередить SpaceX Илона Маска в отправке первого человека на Марс. Последний запланировал первый вылет на соседнюю планету на 2022 год.

Штрафы за контактные платежи

Платежная система MasterСard решила штрафовать банки на 2,5 тысячи евро за отказ от введения бесконтактной оплаты при установке новых терминалов. По замыслу компании, к 2020 году все терминалы, работающие с ее картами, должны поддерживать новую технологию.

Подпольный рынок в Facebook

На новой торговой площадке Marketplace от социальной сети Facebook обнаружились объявления о продаже людей, наркотиков и оружия. Также журналисты нашли несколько предложений об оказании сексуальных услуг. В ответ на жалобы пользователей администрация проекта уточнила правила работы сервиса.

Поддержка стартапов «Лабораторией Касперского»

«Лаборатория Касперского» запустила программу для стартапов в сфере кибербезопасности. Они смогут получить как экспертную, так и финансовую поддержку. Прошедшие отбор проекты получат по 250 тысяч рублей. Заявки на Kaspersky Start принимаются до 3 ноября.