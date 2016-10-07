Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: закрытие акселератора «Яндекса», соревнования Сбербанка и детсад для бизнесменов.

Закрытие акселератора «Яндекса»

«Яндекс» закрыл действовавший с 2013 года акселератор Tolstoy Startup Camp, участникам которого предлагалось за два месяца создать команду и разработать прототип своего проекта. В компании считают, что экосистема стартапов в России выросла и больше не нуждается в подобной поддержке.

Кредит Rambler&Co

Основное юридическое лицо холдинга Rambler&Co — ООО «Рамблер интернет холдинг» — оказалось заложено под кредит в банке «Открытие» до 31 марта 2020 года. По словам представителей компании, ссуда потребовалась для пополнения оборотных средств. По некоторым данным, речь идет о сумме в несколько миллиардов рублей.

VR-аватары от Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг и принадлежащая социальной сети компания Oculus VR продемонстрировали новые возможности совместной работы в виртуальной реальности. Они разработали 3D-аватаров, которые смогут копировать внешность своих владельцев.

Соревнования от Сбербанка

Сбербанк организует соревнования для специалистов в области анализа данных. Участникам конкурса Data Science Contest предложат определить паттерны поведения клиентов банка по предоставленной им обезличенной информации, а заявившимся на Data Science StartUp Challenge придется использовать эти сведения для разработки нового сервиса, который помог бы решить одну из бизнес-задач банка. Для победителей подготовлены призы на общую сумму более чем в 1,4 миллиона рублей.

Дискриминация мужчин в Yahoo!

Бывший сотрудник Yahoo! Скотт Ард подал в суд на главу компании Мариссу Майер за дискриминацию работающих на нее мужчин. Аналогичные обвинения прозвучали в адрес экс-директора по маркетингу Кэти Сэвитт и главного редактора Yahoo News Меган Либерман. По словам Арда, сотрудников мужского пола либо понижали в должности, манипулируя результатами специальной системы оценки эффективности кадров, либо вовсе увольняли.

Детсад для бизнесменов

Создатель приложения «Антиколлектор» Евгений Пятковский открыл детский сад для бизнесменов. По его замыслу, в «Город детства» будут ходить сами предприниматели, а не их дети. Здесь они смогут полепить из пластилина или поиграть с воспитателем в прятки, а затем передохнуть во время тихого часа. В первый день работы заведение, созданное для снятия стресса с бизнесменов, посетили производитель тракторов, владелец таксопарка и несколько управляющих банками.