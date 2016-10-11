Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: сервис выстраивания отношений, угрозы отечественных интернет-ретейлеров и онлайн-кино от «Триколор ТВ».

Бот-композитор в Twitter

В сервисе микроблогов Twitter появился бот, сочиняющий музыку по запросу пользователей. LnH AI использует технологии искусственного интеллекта для составления мелодий длительностью в одну-две минуты в жанрах джаз, блюз и хэви-метал.

«Криптонатор» для интернет-магазинов

Российский криптовалютный кошелек «Криптонатор» запустил собственный сервис приема платежей для интернет-магазинов. Благодаря ему пользователи смогут оплачивать товары и услуги с помощью 11 различных криптовалют, включая биткоины, Litecoin, Dogecoin, Dosh и другие.

Юмор от Google

Корпорация Google наняла журналистов сатирического издания The Onion и сценаристов анимационной студии Pixar, чтобы сделать как можно более человечным голосового помощника Google Assistant. Предполагается, что первыми его шутки смогут услышать покупатели смартфонов Pixel, которые поступят в продажу 21 октября.

Угрозы российского онлайн-ретейла

Члены Ассоциации компаний интернет-торговли пригрозили правительству уйти в офшоры. Они обещают начать массово переводить бизнес за границу, если власти откажутся обложить иностранные онлайн-магазины налогом на добавленную стоимость.

Сервис выстраивания отношений

Американский стартап Hinge перезапустил свое приложение для знакомств, превратив его в сервис выстраивания отношений. За семь долларов в месяц компания предоставляет доступ к сети, в которой регистрируются люди, уставшие от игр в свидания и культуры свайпов.

Онлайн-кинотеатр «Триколор ТВ»

Российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» готовится к запуску собственного онлайн-кинотеатра. Он уже тестирует сервис, созданный совместно с Tvigle и Look1, в закрытом режиме. Официально сайт заработает в ноябре.

Сим-карты для Toyota

В автомобили Toyota Camry и RAV4 в максимальной комплектации установят модемы с сим-картами от МТС. Это позволит водителям пользоваться встроенной мультимедийной системой и навигационными сервисами, не прибегая к помощи смартфона.

Будущее рынка VR-устройств

По прогнозу Juniper Research, к 2021 году рынок аппаратного обеспечения для виртуальной реальности вырастет в десять раз до 50 миллиардов долларов. Основным драйвером роста станет интерес геймеров к новым возможностям погрузиться в игровое пространство.