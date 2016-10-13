Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: испытание радиоэлектронного оружия, экспансия медицинского сервиса getbetter! и популярность Samsung Pay в России.

Экспансия getbetter!

Основатели профессиональной соцсети «Доктор на работе» запустили сервис для поиска людей с похожими хроническими заболеваниями. С помощью приложения getbetter! пользователи могут анонимно обсуждать, с какими трудностями они сталкиваются в повседневной жизни и как их решают. Компания привлекла 250 тысяч долларов, чтобы проверить, будет ли сервис пользоваться популярностью среди людей с диабетом в США. В России в нем уже зарегистрировались 4 тысячи человек.

Кража фото в Apple

Четырех сотрудников одного из австралийских магазинов Apple в Брисбене уволили за кражу фотографий с телефонов клиенток. Они обменивались снимками с работниками из Квинсленда и, предположительно, Сиднея и оценивали их по десятибалльной шкале.

Испытания радиоэлектронного оружия

Объединенная приборостроительная корпорация успешно испытала первые образцы новейшего радиоэлектронного оружия. По словам представителей компании, у других стран нет технологий, позволяющих отключить бортовую аппаратуру самолетов и беспилотников противника с помощью направленной энергии.

Умный мотоцикл от BMW

Автоконцерн BMW представил первый мотоцикла с искусственным интеллектом. Vision Next 100 может самостоятельно балансировать и входить в сложные повороты, а также оборудован системой безопасности, которая, по заявлению компании, позволит водителю ездить без шлема без риска для здоровья.

Серьги для выпадающих наушников

Производитель 3D-принтеров M3D представил женские серьги, которые помогут владельцам беспроводных наушников не потерять их в случае выпадения из ушей. Предполагается, что AirPods от Apple и их аналоги попросту попадут в корзину. 3D-модель украшений опубликована в открытом доступе.

Развитие искусственного интеллекта

Принадлежащая Google компания DeepMind, работающая над развитием искусственного интеллекта, научила компьютер использовать уже имеющиеся у него данные для выяснения ответов на вопросы, которые ему изначально не задавались. Так, например, алгоритму можно показать родословную человека или карту метро, а затем попросить его соотнести людей или станции из списка между собой.

Документооборот с помощью блокчейна

Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба запустили пилотный проект Digital Ecosystem по обмену документами на основе технологии блокчейн. Они предполагают, что распределенное хранение документов повысит скорость, надежность и качество взаимодействия при обмене ими.

Популярность Samsung Pay в России

Альфа-банк отчитался о первых двух неделях работы Samsung Pay в России. С 29 сентября клиенты банка провели через нее 7 903 транзакции. Средний чек сделок составил 1 035 рублей. Большая часть из них пришлась на супермаркеты в Москве и Санкт-Петербурге.