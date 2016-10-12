Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: инвестиции в VR для образования, проблемы Theranos и скандальное самообслуживание в Японии.

Продвижение «Яндекса» на Android

«Яндекс» запустил международную партнерскую программу для продвижения своих сервисов за границей. Компания предложила операторам и производителям смартфонов на базе Android предустанавливать ее приложения в обмен на часть доходов от продажи рекламы. Таким образом планируется продвигать Yandex Launcher и «Яндекс.Браузер».

Инвестиции в VR для образования

Венчурный фонд АФК «Система» вложил 2,5 миллиона долларов в основанную выходцем из «Яндекса» Василием Филипповым компанию MEL. Она занимается обучением школьников с помощью технологий дополненной и виртуальной реальности. Оценка стоимости стартапа и полученная фондом доля не раскрываются.

Дроны для мессенджера

Китайский интернет-холдинг Tencent открыл предзаказ на дроны Ying, с помощью которых пользователи смогут транслировать видео в HD-качестве в мессенджер WeChat в режиме реального времени. Квадрокоптеры поступят в продажу 30 октября по цене в 299 долларов.

Проблемы Theranos

Фонд Partner Fund Management LP подал в суд на американский стартап Theranos, проводивший анализы крови по одной капле. Он обвинил руководство компании, в которую вложил 94 миллиона долларов, в обмане потенциальных инвесторов для привлечения денег и теперь надеется получить их обратно.

Кроссовки за 104 тысячи долларов

Гонконгский аукционный дом Dragon8 продал пару самошнурующихся кроссовок Nike Mags за рекордные для этой категории лотов 104 тысячи долларов. Имя покупателя не раскрывается. Еще два похожих аукциона состоятся позже в Лондоне и Нью-Йорке. Вырученные деньги направят в фонд Майкла Джей Фокса, занимающийся поиском лекарства от болезни Паркинсона.

Витамины против рака

Группа российских и зарубежных исследователей придумала новый метод уничтожения раковых клеток при помощи наночастиц и витамина В2. Пока его успешно испытали только на лабораторных мышах, которым прививался человеческий рак. Однократный ввод наночастиц привел к торможению роста опухоли и уменьшению ее объема на 90 %.

Самообслуживание в отелях Японии

В Японии арестовали владельца гостиницы, заставлявшего туристов из Китая и Малайзии убирать номера и застилать кровати в обмен на бесплатное проживание. Власти сочли, что таким образом предприниматель предоставляет иностранцам работу, что противоречит местному законодательству. Самих постояльцев отеля также задержали.

Отзыв BMW из-за детских кресел

Автоконцерн BMW отзовет 33 тысячи автомобилей модели X3 и X4, проданных в России с августа 2010-го по май 2016 года. В них обнаружился дефект креплений для детских кресел. Оказалось, что удерживающие скобы Isofix на задних сиденьях не обладают достаточной прочностью. Все ремонтные работы, связанные с этой неполадкой, проведут бесплатно.