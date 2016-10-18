Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: первый 3D-принтер для керамики, игры в «Яндекс.Такси» и популярность Pinterest.

3D-принтер для керамики

В Томске разработали первый в мире 3D-принтер для печати керамических изделий. Предполагается, что им заинтересуются разработчики газовых турбин в летательных аппаратах, производители твердооксидных топливных элементов и создатели микросхем для спутников.

Новая лаборатория Apple

Apple откроет лабораторию по изучению искусственного интеллекта в японском городе Йокогама. Это направление развития корпорации возглавит профессор университета Карнеги — Меллон Руслан Салахутдинов. Он уже объявил о поиске сотрудников в команду, которая займется совершенствованием голосового помощника Siri и других технологий машинного обучения.

Игры в «Яндекс.Такси»

Сервис «Яндекс.Такси» и игровой издатель Electronic Arts запустили специальную акцию для геймеров. В течение месяца по Москве будут ездить десять «игротакси» с кожаными креслами и консолью Xbox One с новой игрой от студии DICE —Battlefield 1.

Уроки общения от Facebook

Facebook начал тестировать подсказки тем для разговора. Под никами пользователей в мессенджере соцсети появились заметки о том, где недавно был собеседник, какую музыку он слушал и куда собирается пойти в ближайшее время. Предполагается, что эти данные могут подтолкнуть людей начать переписку.

Автозапуск видео во «ВКонтакте»

«ВКонтакте» внедрила автозапуск видеороликов на страницах пользователей и сообществ, а также в новостной ленте. Автозапуск уже доступен в полной версии сайта, а позже появится в мобильных приложениях на iOS и Android. Предполагается, что новая функция упростит просмотр видео в социальной сети.

Дубайский робокоп

В 2017 году на улицы Дубая выйдет первый робот-полицейский. Стоящие перед ним задачи не уточняются, однако известно, что в некоторых ситуациях он сможет заменить человека. В массовую эксплуатацию робокопов введут к 2020 году.

Популярность Pinterest

Сервис для коллекционирования изображений Pinterest обошел Twitter по размеру аудитории в США. Ежемесячно им пользуются 70 миллионов американцев против 66 миллионов у сервиса микроблогов. За год общемировая аудитория Pinterest увеличилась в полтора раза — до 150 миллионов человек в месяц.