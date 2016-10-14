Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: создание виртуального дворецкого для Цукерберга, развитие мобильной выдачи в поиске и сбор средств на проигрыватель с левитацией.

Истерия из-за Рональда Макдональда

Сеть ресторанов «Макдоналдс» пересмотрела подход к участию клоуна Рональда Макдональда в своих мероприятиях. Теперь его практически не задействуют в США из-за нарастающей по всему миру фобии перед клоунами. В России отказываться от использования маскота не собираются, но проследят, чтобы реакция на него оставалась положительной.

Виртуальный дворецкий Цукерберга

Актер Роберт Дауни — младший предложил озвучить виртуального дворецкого Джарвиса, над созданием которого для своего дома работает основатель Facebook Марк Цукерберг. Он позаимствовал идею реализации технологий умного дома именно в таком формате из комиксов о «Железном человеке».

Первые смарт-часы Google

Google работает над созданием собственных смарт-часов на базе операционной системы Android Wear 2.0. Предполагается, что компания представит новые гаджеты в первом квартале 2017 года. Они должны дополнить линейку устройств, которые корпорация презентовала в октябре 2016 года.

Проигрыватель с левитацией

Словенский стартап MAG-LEV Audio начал сбор средств на выпуск первого в мире музыкального проигрывателя с парящими виниловыми пластинками. Всего за два дня он набрал почти половину от необходимых 300 тысяч долларов.

Нейросеть для Сбербанка

Сбербанк решил поддержать лабораторию нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, работающую над проектом iPavlov по созданию нейросети, способной общаться с людьми на естественном языке. Предполагается, что в дальнейшем она сможет заменить сотрудников call-центров, продавцов и консультантов.

Реакция Facebook на смерть короля Таиланда

Социальная сеть Facebook отключила всю свою рекламу на территории Таиланда из-за траура по умершему королю страны. По словам представителей компании, это местный культурный обычай.

Приоритет мобильной выдачи в поиске

В ближайшие месяцы Google запустит отдельную поисковую выдачу для запросов с мобильных устройств. Она будет работать независимо от десктопного варианта поиска и обновляться гораздо чаще, чем он. Это приведет к тому, что один и тот же запрос, заданный на компьютере и телефоне или планшете, выдаст разные результаты.