Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: экспансия «Яндекс.Доставки», искусственный интеллект в суде и доля инноваций в России.

Неразбериха в Samsung

Корпорация Samsung отложила разработку нового смартфона Galaxy S8 из-за невозможности установить причину взрывов Note 7. Замена поставщика аккумуляторов не помогла исправить ситуацию — аппараты продолжили нагреваться и воспламеняться. При этом в СМИ начали появляться сообщения, что последняя модель — не единственный взрывоопасный смартфон компании. Аналогичные проблемы обнаружились в Galaxy S7.

Экспансия «Яндекс.Доставки»

В Санкт-Петербурге заработал сервис «Яндекс.Доставка», позволяющий интернет-магазинам оформлять доставку товаров через разных перевозчиков по одному договору. Для этого в городе открыли сортировочный центр, который может обрабатывать до 3 тысяч заказов в сутки. Раньше служба работала только в Москве.

«Машина кошмаров» из MIT

В Массачусетском технологическом институте создали «Машину кошмаров». Она использует технологии машинного обучения для превращения снимков мировых достопримечательностей в декорации к фильмам ужасов. Также пользователей пугают сгенерированными алгоритмом лицами. Разработку приурочили к Хеллоуину.

Искусственный интеллект в суде

Искусственный интеллект научили предсказывать решения Европейского суда по правам человека. Алгоритм, знающий, на какие обстоятельства дел чаще всего обращают внимание судьи, угадывает вердикты в 79 % случаев.

Планы колонизации Марса

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск раскрыл пользователям Reddit детали плана по заселению Марса. Предполагается, что в первую миссию отправятся чуть больше десяти человек, которым предстоит возвести первоначальную инфраструктуру. В дальнейшем к постройке подземных коммуникаций привлекут дроидов. Сами же колонизаторы будут жить в стеклянных домах на поверхности планеты. Их проект представят в течение пары лет.

Доля инноваций в России

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о серьезном технологическом отставании России от других стран мира. По его оценкам, сейчас на долю инноваций приходятся лишь 12 % выпускаемой в стране продукции. Чтобы конкурировать на международном рынке, Россия должна нарастить этот показатель до 30 %. При этом она должна уделять внимание не только исследованиям космоса, науке о земле, математике, физике, химии и материаловедению, но и другим отраслям, обеспечивающим «промышленную революцию 4.0».