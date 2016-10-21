Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: обвал стоимости «Юлмарта», успех Microsoft и будущее домашних роботов-муравьев.

Доходы Pokémon GO

Мобильная игра Pokémon GO принесла своим создателям 600 миллионов долларов за рекордные для рынка 90 дней. Для сравнения: у Candy Crush Saga на достижение этого показателя ушло 200 дней, у Puzzle & Dragons — 400, а у Clash of Clans — больше 500.

Обвал стоимости «Юлмарта»

С января по август 2015 года стоимость материнской компании российского интернет-магазина «Юлмарт» Ulmart Holdings Inc. обвалилась сразу в 30 раз — с 5–6 миллиардов до 174 миллионов долларов. В самой компании столь резкое снижение стоимости активов объяснили обострившимися разногласиями между акционерами. О каком именно конфликте идет речь и между кем, не уточняется.

Успех Microsoft

Котировки Microsoft установили новый исторический рекорд. После публикации отчетности за третий квартал 2016 года акции корпорации подорожали до 60,45 доллара за штуку, впервые преодолев отметку в 60 долларов. До этого максимальная стоимость ценных бумаг компании оставалась на уровне 58,38 доллара, достигнутом в 1999 году.

Прямые трансляции в Instagram

В Instagram обнаружили скрытую функцию прямых трансляций. Судя по последней бета-версии приложения на Android, эфиры появятся в разделе Stories и будут помечаться значком Live. Аналогичные функции уже есть в Facebook Live, Meerkat и Periscope.

Домашние роботы-муравьи

На состоявшейся в Токио конференции UIST, организованной Ассоциацией машинного обучения, представили новый подход к развитию миниатюрных роботов. Их научили совместно выполнять определенные действия, которые могут оказаться полезными в быту — например, доставать и убирать предметы. Моделью поведения Zooids выступил муравьиный рой.

Табачные поглощения

Компания British American Tobacco, выпускающая сигареты «Ява», Pall Mall и Kent, собирается поглотить корпорацию Reynolds American Inc., контролирующую бренды Camel и Winston. За оставшиеся 57,8 % акций BAT готова заплатить 47 миллиардов долларов. В случае успешного завершения сделки на табачном рынке появится новый лидер по товарообороту и операционной прибыли. Сейчас по этим показателям крупнейшей является Philip Morris International Inc.

Секс-бот в Twitter

I love it when you're communist to me — sextsbot (@sextsbot) 10 октября 2016 г.

В Twitter появился аккаунт @sextsbot, который ежечасно пополняется автоматически сгенерированными фразами с сексуальным подтекстом. Таким же образом бот реагирует на решивших написать ему пользователей. Предполагается, что эти твиты могут быть использованы для секстинга.