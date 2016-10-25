Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: бесплатные курсы от LinkedIn и Facebook, инвестиции в роботов и сокращения в Twitter.

Пиво с самоуправляемого грузовика Uber

Uber успешно завершил первую в мире коммерческую перевозку на самоуправляемом грузовике Otto. Он помог AB InBev перевезти 50 тысяч банок пива Budweiser с одного из заводов в Калифорнии на расстояние в 193 километра. Пивоваренная компания осталась довольна экспериментом и хочет и дальше пользоваться Otto. Предполагается, что такие грузовики могут сэкономить пивоварам до 50 миллионов долларов в год только на территории США.

Телетрансляции во «ВКонтакте»

У телеканалов появилась возможность запускать прямые эфиры на видеоплатформе «ВКонтакте». Первым новой функцией воспользовался Life. На очереди — «Москва 24». Монетизировать такие трансляции в соцсети не собираются. При этом сами телевизионщики смогут собирать с пользователей пожертвования.

Сокращения в Twitter

Сервис микроблогов Twitter собирается сократить штат примерно на 8 %.

В результате работы лишатся около 300 сотрудников. Предполагается, что таким образом все еще остающаяся убыточной компания хочет улучшить свое финансовое положение в глазах инвесторов перед публикацией квартальной отчетности.

Смарт-будильник Bonjour

Французская компания Holi разработала будильник Bonjour, наделенный искусственным интеллектом. Он способен реагировать на особенности окружающей среды и учитывать расписание дня владельца — например, разбудить его на работу пораньше, если на дорогах зафиксированы более сильные пробки, или же оставить спать, если утренняя пробежка все равно сорвалась бы из-за плохой погоды.

Инвестиции в роботов

Фонд развития интернет-инициатив собирается вложить 150 миллионов рублей в пермский стартап Promobot, разрабатывающий одноименных роботов-консультантов. Такую же сумму в стартап намерен вложить Сбербанк. На какую долю в компании они смогут претендовать, не уточняется.

VR-стартап для Google

Google приобрела стартап Eyefluence, работающий над технологией управления дополненной и виртуальной реальностью с помощью глаз. Предполагается, что наработки компании используют в VR-платформе Daydream, которая должна запуститься в ноябре 2016 года. Сумма сделки не разглашается.

Бесплатные курсы от LinkedIn и Facebook

Профессиональная соцсеть LinkedIn запустила неделю бесплатного тестирования сервиса Learning, на котором публикуются онлайн-курсы по IT, финансам, маркетингу, а также гейм- и веб-дизайну. Одновременно с этим Facebook представила два новых курса, которые помогут журналистам использовать возможности соцсети и принадлежащего ей фотосервиса Instagram для подготовки и распространения их публикаций. Они же пригодятся и специалистам по SMM.

Инновации для армии

Российскую армию оснастят «Дальнолетами» и машинами для запуска дронов. Специальные парашюты-парапланы помогут спецназовцам десантироваться с высоты в 10 тысяч метров и незаметно для противника приземлиться примерно в 100 километрах от места прыжка, а способные перемещаться по развалинам, болотам и снежным заносам багги позволят наносить быстрые удары по позициям боевиков в лесах, горах и отдаленных населенных пунктах.

Лучшие банки мира

Финансовый журнал Global Finance назвал лучшие банки мира, выбранные по результатам изучения их финансовых показателей и опроса экспертов. Победителем в номинации «Лучший частный банк» стал швейцарский UBS. Звание самого инновационного банка получил Citi, а наиболее подходящим банком для топ-менеджеров стал Morgan Stanley.