Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: финансовые успехи Tesla Motors, сервис знакомств от МТС и противостояние «Ведомостей» и пиарщика.

Успехи Tesla Motors

Компания Tesla Motors Илона Маска закончила третий квартал с прибылью в 22 миллиона долларов. Это стало неожиданностью для многих аналитиков и инвесторов, так как производитель электромобилей не отчитывался о положительном квартальном результате с 2013 года. На этом фоне акции предприятия подорожали сразу на 5,6 %.

Хеллоуин в Facebook

Социальная сеть Facebook начала преображаться в преддверии Хеллоуина. Варианты реакций на посты дополнились смайлами с изображениями тыкв и призраков, а в сервисе видеотрансляций Live появились маски, использующие технологии дополненной реальности для превращения пользователей в ведьм и скелетов.

Грузоперевозки от Uber

Слухи о выходе американского сервиса заказа такси на рынок грузоперевозок подтвердились. Компания запустила тестирование платформы Uber Freight, в основу которой лег маркетплейс купленного ею производителя грузовиков Otto. Официальный запуск сервиса намечен на 2017 год. Предполагается, что устранение посредников из общения водителей с заказчиками позволит снизить стоимость перевозок на 15–20 %.

Смарт-часы Armani

Итальянская компания Giorgio Armani и американская Fossil представили новые гибридные часы. Emporio Armani Connected выполнены в классическом стиле с аналоговым циферблатом, но при этом могут подключаться к смартфону на базе iOS или Android по Bluetooth. Гаджет может использоваться как фитнес-трекер. Также на его корпусе размещены кнопки для управления плеером и камерой.

Аналог Prisma от Google

Корпорация Google намерена использовать наработки по проекту Deep Dream для создания открытой библиотеки, которая позволит обрабатывать видеоролики с помощью фильтров по аналогии с Prisma и Artisto. Накануне о своем намерении развиваться в этом направлении также заявили в Facebook.

Знакомства от МТС

В ноябре 2016 года МТС запустит собственную версию сервиса знакомств Tinder. Абоненты смогут участвовать в обсуждениях, привязанных к их местоположению, а также общаться с другими пользователями при условии возникновения взаимной симпатии при изучении фотографий в профиле. Приложение оператора будет доступно на iOS и Android.

«Ведомости» против пиарщика

Компания «Бизнес Ньюс Медиа», издающая газету «Ведомости», выиграла суд против главы агентства «Социальные сети» Дениса Терехова. Он утверждал, что подкупил журналистов издания, заплатив им 100 тысяч долларов, чтобы они не писали на определенную тему. Теперь он должен опубликовать опровержение этих слов на своей странице в Facebook. Каких-либо материальных претензий к нему не предъявлялось.

Кнопка Сбербанка

Сбербанк выпустит специальную беспроводную кнопку, работающую по Wi-Fi, для моментального проведения денежных и других операций. Аналогичная разработка уже есть у онлайн-магазина Amazon. Dash Buttons помогают пользователям оставлять заявки на пополнение запасов стирального порошка или корма для животных в одно касание.

Инвестиции в автобусные билеты

Крупнейший в России сервис онлайн-покупки билетов на автобусы Busfor привлек 20 миллионов долларов от фондов Baring Vostok, «Эльбрус Капитал» и InVenture Partners. Полученные деньги пойдут на массовое продвижение продукта, в том числе по ТВ, а также на освоение рынков Беларуси и Казахстана.