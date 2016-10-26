Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: влияние Pokémon GO на Nintendo, наказание за установку минимальной стоимости покупки и подписка на музыку в Mail.Ru Group.

Влияние Pokémon GO на Nintendo

Несмотря на ажиотаж вокруг Pokémon GO, Nintendo так и не удалось нарастить выручку. Продажи принадлежащих ей игр под этим брендом увеличились, однако падение спроса на консоли Wii U и укрепление иены привели к итоговому сокращению доходов компании. По сравнению с первой половиной 2015 года они уменьшились сразу на треть — до 138,8 миллиарда иен, или 1,3 миллиарда долларов. Чтобы исправить ситуацию, компания собирается выпускать новые игры про покемонов и Марио.

Заморозка Google Fiber

Материнская компания Google отказалась от планов по развитию сервиса высокоскоростного доступа в интернет Google Fiber. В связи с этим Alphabet сократит около 1,5 тысячи сотрудников. Причины заморозки проекта не раскрываются. Он продолжит работать только в Атланте, Остине и Шарлотте.

Музыкальные подписки в Mail.Ru Group

Новый глава Mail.Ru Group Борис Добродеев анонсировал тестирование платной подписки на музыку в социальных сетях холдинга. В корпорации уточнили, что платными станут только дополнительные функции, а не само прослушивание треков. При этом неизвестно, с какого проекта начнется монетизация — с «ВКонтакте», «Одноклассников» или «Моего мира».

Аналог Prisma от Facebook

Социальная сеть Facebook представила собственный аналог приложения Prisma для обработки роликов с помощью фильтров, имитирующих работы великих художников. Когда именно сервис появится в общем доступе, не уточняется. Предполагается, что его можно будет использовать для обработки видео в прямых трансляциях Live.

Штраф за минимальную стоимость покупок

Магазин «Светофор» в уральском городе Туринск, установивший минимальную стоимость одной покупки в 300 рублей, привлекли к административной ответственности за нарушение прав потребителей. За то, что им пришлось кооперироваться на кассах, чтобы вместе оплатить небольшие заказы, компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей, а ее директора — на тысячу.

Нетворкинг от Superjob

Рекрутинговый сервис Superjob обновил сервис для развития деловых отношений «Мои связи» в мобильном приложении «Поиск работы» на iOS и Android. Функция позволяет выявить, у кого из контактов пользователя есть открытые анкеты на сайте и чем они похожи на его собственный профиль. Также в приложении будут публиковаться отчеты об изменении профессионального статуса знакомых пользователя. Здесь же он сможет и сам поделиться новостями о своих достижениях. При этом в любой момент сервис можно выключить и перевести карьерную активность в закрытый режим.

Обама в Кремниевой долине

После окончания своего президентского срока Барак Обама может связать свою жизнь с Кремниевой долиной. Об этом свидетельствует тот факт, что бывшие члены его команды уже устроились на работу в крупные IT-компании, а его помощники совершили несколько поездок в Калифорнию, чтобы «спроектировать следующие шаги» главы США. За последний месяц он успел испробовать летный симулятор в Питтсбургском университете, рассказать о будущих успехах США на Марсе в эфире CNN и выступить приглашенным редактором выпуска журнала о технологиях Wire.