Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: смена имени ради iPhone 7, миграция из Vine в Coub и падение спроса на планшеты.

Претензии правозащитников к Facebook

Более 70 правозащитных организаций подписали коллективное письмо руководителю Facebook Марку Цукербергу с просьбой разъяснить политику компании по поводу удаления контента, в особенности по просьбе правительства. Они считают, что соцсеть стала злоупотреблять удалением постов о нарушении прав человека и злоупотреблениях со стороны правоохранительных органов.

Смена имени ради iPhone

Украинский интернет-магазин электроники «Алло» подвел итоги конкурса, участникам которого пообещали новые iPhone 7 за официальную смену имени на «Ciм» и фамилии на «Айфон». На это решились пять человек. Еще один подделал фотографию с паспортом, чтобы проверить реакцию организаторов.

Костюм Galaxy Note 7

Провал корпорации Samsung использовали как идею для празднования Хеллоуина. На вечеринках ко Дню всех святых можно было встретить людей в костюме горящего смартфона Galaxy Note 7. Некоторые также переоделись в пострадавших от его взрыва пользователей.

Миграция из Vine в Coub

Российский сервис зацикленных видеороликов Coub решил воспользоваться закрытием видеосервиса Vine. Компания представила инструмент, позволяющий перенести из Vine в Coub все созданные ролики, а также сохранить лайки и подписчиков.

Падение спроса на планшеты

По итогам третьего квартала 2016 года мировые продажи планшетов снизились на 14,7 % —до 43 миллионов штук. Лидером рынка с долей в 21,5 % по-прежнему остается Apple. На втором месте расположилась Samsung (15,1 %), а на третьем — Amazon (7,3 %), выпускающая планшеты Fire. Также в топ-5 попали Lenovo (6,3 %) и Huawei (5,6 %).

Лекарства в Ozon

Аптечная сеть «36,6» и интернет-магазин Ozon договорились стратегическом партнерстве по продаже лекарств в онлайн-режиме. Таким образом компании подготовились к возможной отмене запрета на торговлю лекарствами в Сети. Предполагается, что ограничения снимут в 2017 году.

Дистанционная регистрация бизнеса

Сбербанк и ВТБ примут участие в эксперименте российского правительства по регистрации ООО и ИП без похода в налоговую службу. Заявки на открытие бизнеса будут приниматься в отделениях самих банков. Для их оформления потребуется электронная подпись. Пилотный проект продлится с 1 ноября 2016-го по 31 декабря 2017 года.