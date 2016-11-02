Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новый платежный сервис «Одноклассников», инвестиции в приложение для мам и кибертурнир за госсчет.

Офлайн-платежи через «Одноклассники»

Mail.Ru Group анонсировала запуск нового платежного сервиса на основе социальной сети «Одноклассники». С его помощью пользователи смогут оплачивать товары и услуги в офлайне. Предполагается, что первыми к системе летом 2017 года подключатся кофейни.

Новый дизайн Uber

Сервис заказа такси Uber впервые с 2012 года обновил дизайн своего приложения. Теперь оно будет «учиться» на данных о поездках пользователя, добавляя наиболее частые места назначения в закладки. Также машину можно будет вызвать не на определенный адрес, а к местоположению нужного человека.

Стекло от Tesla

Глава Tesla Motors Илон Маск представил новое подразделение компании, которое займется разработкой прочного стекла. Предполагается, что оно будет использоваться в электромобиле Model 3 и «солнечных крышах» Solar Roof.

Инвестиции в приложение для мам

Фонды AltaIR Capital и QD Ventures вложили 1,5 миллиона долларов в мобильное приложение для мам Mom.life, также известное как Preggie. Оно представляет собой соцсеть с чатом, группами по интересам и материалами для родителей. Полученные деньги компания собирается потратить на развитие продукта и экспансию в США.

Нейросеть-ретушер

Венский разработчик Алекс Джей Чампандэрд научил нейросеть улучшать качество размытых снимков. Чтобы избавиться их от пикселизации и повысить четкость, он заставил ее галлюцинировать — так как нейросеть на самом деле не знает, что находится в низкокачественных участках фото, она додумывает это, опираясь на прошлый опыт. Код своей разработки программист опубликовал на GitHub.

Кибертурнир за госсчет

Росвоенцентр ведет переговоры с Mail.ru Group об организации всероссийского киберспортивного турнира по танковой игре «Проект Армата». Предполагается, что мероприятие под названием «Мир танков. Помним все» будет проводиться ежегодно. В 2017 году на соревнования выделят 500 тысяч рублей из госбюджета.