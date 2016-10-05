Центробанк отозвал лицензию у «АйМаниБанка» из Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Компания неоднократно нарушала действующее федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, нормативные акты самого Центробанка, а также введённые им дополнительные ограничения. В частности, банк размещал деньги в низкокачественные активы и неадекватно оценивал связанные с этим риски. Досоздание резервов по требованию регулятора привело к полной утрате собственных средств банка.

Согласно данным на 1 сентября 2016 года, «АйМаниБанк» занимал 150-е место в банковской системе России. Организация участвует в системе страхования вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишены несколько десятков банков, в том числе «Пробизнесбанк», «Пушкино», «Мастер-банк», «Инвестбанк», «Евротраст», «Линк-банк», «Русский земельный банк», банк «Стройкредит», «С банк», «Монолит», «Национальный банк развития бизнеса», «Местный кредит», «Атлас Банк», «Первый республиканский банк», «Софрино», «Банк БФТ», платежная система Migom и другие. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2018 году.