Российские власти решили добиться от крупных фармацевтических компаний снижения цен на жизненно важные дорогостоящие лекарства. Об этом сообщает агентство «РБК».

Для решения этой задачи создали специальную межведомственную комиссию, в которую вошли представители Минздрава, Минпромторга и ФАС. Им предстоит обсудить принципы формирования цен на лекарства для лечения ВИЧ, редких форм онкологии, лимфомы, рассеянного склероза, гемофилии и другие медикаменты с 22 компаниями. В списке, например, значатся Roche, Johnson & Johnson, TEVA, Abbvie, Celgene, BIOCAD, «Р-Фарм» и «Ф-Синтез».

По данным издания, главная цель этих переговоров — попытка сэкономить бюджетные деньги, ежегодно направляемые на закупку лекарств из списка жизненно важных. Насколько в итоге должна снизиться цена препаратов, не уточняется. Также в правительстве еще не определились с мерами воздействия, которые могут быть применены к компаниям, отказавшимся снижать цены.

Официальные представители Минздрава, Минпромторга и ФАС на запросы «РБК» не ответили. Большинство опрошенных изданием компаний также не прокомментировали ситуацию.

В России на лекарства, входящие в список жизненно важных, устанавливаются предельно допустимые розничные цены. На фоне ухудшения экономической ситуации в стране некоторые фармкомпании отказались от выпуска дешевых лекарств из-за нерентабельности их производства. Одновременно с этим госзакупки многих дорогостоящих иностранных препаратов либо ограничили, либо прекратили полностью.

В 2016 году на покупку лекарств, цены на которые пытаются снизить власти, направили более 27 миллиардов рублей. 25,4 миллиарда рублей из этой суммы — 94 % — потратили на пять наименований по госпрограмме «Семь нозологий», которая предполагает закупку государством самых дорогих медикаментов. Еще в 2 миллиарда рублей обошлась закупка десяти препаратов для лечения ВИЧ.