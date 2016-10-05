Власти потребовали снизить цены на дорогостоящие лекарства
Российские власти решили добиться от крупных фармацевтических компаний снижения цен на жизненно важные дорогостоящие лекарства. Об этом сообщает агентство «РБК».
Для решения этой задачи создали специальную межведомственную комиссию, в которую вошли представители Минздрава, Минпромторга и ФАС. Им предстоит обсудить принципы формирования цен на лекарства для лечения ВИЧ, редких форм онкологии, лимфомы, рассеянного склероза, гемофилии и другие медикаменты с 22 компаниями. В списке, например, значатся Roche, Johnson & Johnson, TEVA, Abbvie, Celgene, BIOCAD, «Р-Фарм» и «Ф-Синтез».
По данным издания, главная цель этих переговоров — попытка сэкономить бюджетные деньги, ежегодно направляемые на закупку лекарств из списка жизненно важных. Насколько в итоге должна снизиться цена препаратов, не уточняется. Также в правительстве еще не определились с мерами воздействия, которые могут быть применены к компаниям, отказавшимся снижать цены.
Официальные представители Минздрава, Минпромторга и ФАС на запросы «РБК» не ответили. Большинство опрошенных изданием компаний также не прокомментировали ситуацию.
В России на лекарства, входящие в список жизненно важных, устанавливаются предельно допустимые розничные цены. На фоне ухудшения экономической ситуации в стране некоторые фармкомпании отказались от выпуска дешевых лекарств из-за нерентабельности их производства. Одновременно с этим госзакупки многих дорогостоящих иностранных препаратов либо ограничили, либо прекратили полностью.
В 2016 году на покупку лекарств, цены на которые пытаются снизить власти, направили более 27 миллиардов рублей. 25,4 миллиарда рублей из этой суммы — 94 % — потратили на пять наименований по госпрограмме «Семь нозологий», которая предполагает закупку государством самых дорогих медикаментов. Еще в 2 миллиарда рублей обошлась закупка десяти препаратов для лечения ВИЧ.
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