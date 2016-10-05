Министерство финансов предложило резко поднять ставки акциза на вина и сигареты. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект основных мер в области налоговой политики на 2017–2019 годы.

В частности, ведомство считает необходимым удвоить акциз на вина. Для продукции российского происхождения он вырастет с 5 до 10 рублей за литр, а для остальной — с 9 до 18. За какой период времени планируется произвести индексацию, в документе не уточняется.

График увеличения цен на сигареты проработан более детально. В 2017 году акциз планируется повысить сразу на 24,8 % — с 1 250 до 1 560 рублей за тысячу штук. В 2018–2019 годах его проиндексируют на 10 % — до 1 716 и 1 887 рублей соответственно. Таким образом, за следующие три года акциз вырастет в полтора раза.

Кроме поднятия ставки, Минфин прорабатывает еще одно новшество для табачных компаний. Ведомство предлагает увеличивать в 1,3 раза акциз для того объема продукции, который реализуется в любой из месяцев в период с 1 октября по 31 декабря сверх среднемесячного объема предыдущего календарного года.

По словам главы винного дома «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, сильнее всего рост акцизов скажется на ценах в сегменте от 150 до 200 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. Розничные цены здесь увеличатся на 15–20 %. В свою очередь, вице-президент табачной компании JTI Сергей Киселев предупреждает, что повышение ставок акциза на сигареты приведет к росту средней стоимости пачки в 2017 году до 109 рублей.