В российских банках начала внедряться новая услуга — «кредитные каникулы», во время которых клиент может не вносить платежи по полученной ранее ссуде. Об этом сообщает газета «Известия».

Первым о возможности отсрочить ежемесячный платеж по кредиту объявил банк ВТБ24. Он предоставляет отсрочку платежа за 2 тысячи рублей. В скором времени такая же услуга появится в Юникредит-банке, а затем и в некоторых других кредитных учреждениях.

Участники рынка предполагают, что «кредитные каникулы» будут пользоваться популярностью у населения, хотя и не на постоянной основе — например, при возникновении временных финансовых трудностей или желании совершить крупную покупку при наличии еще не погашенного кредита. Для банков это возможность не только получить дополнительные доходы, но и повысить лояльность клиентов.

С другой стороны, эксперты опасаются, что предоставление отсрочек может негативно сказаться на платежной дисциплине клиентов. Скептики также отмечают, что банками уже предусмотрена процедура реструктуризации задолженности, при которой увеличивается срок предоставления кредита, а сумма ежемесячного платежа снижается, что уменьшает нагрузку на граждан.