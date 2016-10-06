Министерство финансов предложило увеличить пени за неуплату налогов почти в два раза — с 1/300 до 1/180 ставки рефинансирования, которая сейчас составляет 10 %. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Сейчас на долги компаний приходится около 85 % налоговой задолженности. 10 % суммы лежат на особо крупных должниках. По данным Минфина, многие бизнесмены пользуются низким уровнем налоговых пеней и не направляют взносы в бюджет, таким своеобразным образом кредитуя свою деятельность.

Предполагается, что принятие этих поправок заставит предпринимателей по-другому относиться к неуплате налогов и сделает сам инструмент пеней более эффективным. Одновременно с этим в ведомстве не смогли назвать предполагаемый финансовый результат, к которому приведет увеличение ставки, так как существует безнадежная задолженность, взыскать которую уже не удастся. Сейчас из 258,2 миллиарда рублей пеней невозможно взыскать около 1,8 миллиарда.