Компания «Смарт оранж», входящая в состав дистрибьютора RDC Group, займется развитием сети магазинов китайского производителя техники Xiaomi в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, первый монобрендовый магазин Xiaomi площадью примерно в 30 квадратных метров откроется в торговом центре «Калейдоскоп» в Москве. В его ассортимент войдут как смартфоны, так и другие устройства компании. Дата открытия точки и сумма потраченных на нее денег не уточняются.

Источники на рынке уточняют, что в общей сложности к 2018 году планируется открыть 20 магазинов Xiaomi — флагманский бутик в Москве и точки поменьше в регионах. Совокупные инвестиции в развитие сети оценивают в 2 миллиона долларов. Представители «Смарт оранж» эту информацию не комментируют.

В России официальные продажи гаджетов Xiaomi стартовали в июне 2016 года. Аппараты компании можно найти в «Евросети» и «Связном». По данным МТС, в августе 2016-го на долю смартфонов Xiaomi на российском рынке приходилось 0,4 % в штуках и 0,8 % в деньгах. В Китае компания реализует свою продукцию преимущественно через интернет.