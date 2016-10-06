Россия запретила ввоз живых свиней, сырой свинины и мяса диких кабанов, а также сырых свиных мясопродуктов и готовой продукции с содержанием свинины из Молдавии. Ограничения вступили в силу 6 октября 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

Ведомство приняло такое решение из-за выявления в Молдавии двух новых очагов африканской чумы свиней и отсутствия данных о принятии местными властями мер по недопущению распространения заболевания.

Помимо самого мяса свиней и приготовленных из него продуктов, в черный список попали свиная щетина, а также копытное и кожевенное сырье. Кроме того, ограничения затрагивают все виды кормов и кормовых добавок для свиней, не прошедшие особую термическую обработку, и бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки свиней. Также под запретом оказались охотничьи трофеи, полученные от восприимчивых к АЧС видов животных.

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, которая неопасна для человека, но не лечится у животных и приводит к гибели зараженных особей. Россельхознадзор еще в 2013 году предупреждал, что из-за распространения очагов АЧС в России может исчезнуть традиционное свиноводство. В октябре 2016 года власти утвердили план по предотвращению заноса заболевания на территорию страны.