Представители Даниловского рынка 1 ноября запустят программу обучения для предпринимателей фуд-байеров, участникам которой расскажут, как работать с продуктами и кассой, а также ознакомят с основами фуд-мерчендайзинга и тенденциями рыночной торговли. Об этом The Village рассказали в пресс-службе площадки.

«Фуд-байеры это предприниматели, которые умеют находить и выбирать продукты, знают все об их происхождении, способны организовать собственный гастрономический бизнес, владеют современными технологиями в области торговли, следят за мировыми и локальными гастрономическими трендами, понимают покупателя и говорят с ним на одном языке», — говорится в анонсе образовательной программы.

Уточняется, что студенты курса получат возможность посещать только теоретическую часть, состоящую из 37 часов лекций и семинаров, доработав при этом практику в виде выездов на фермы и производства. Участники смогут поработать на торговой точке рынка или организовать работу собственной лавки в тестовом режиме, а затем защитить свой проект. Кроме того, студентам предоставят дополнительные консультации по финансовому планированию и архитектурному проектированию, после чего их дипломный проект, по задумке авторов, «станет готовым к запуску концептом торгового корнера, который включает в себя архитектурное решение, бизнес-план, матрицу товаров, состав команды и план продвижения».

Программа рассчитана на полтора месяца, стоимость прохождения полного курса составит 40 тысяч рублей. Создатели десяти лучших проектов получат льготные условия для старта на Даниловском рынке. До начала обучения организаторы проведут три бесплатные лекции, которые дадут возможность познакомиться с основными преподавателями и модулями программы. Первая лекция состоится 13 октября в 20:00 в пространстве Deworkacy на «Красном Октябре» — ее проведут тренеры-консультанты Hurma Management Group Георгий Карпенко и Катерина Железчикова.

С более подробной информацией о Школе фуд-байеров Даниловского рынка можно ознакомиться на официальном сайте проекта.