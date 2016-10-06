Платежная система «Яндекс.Деньги» выпустила приложение для встроенного в iOS мессенджера iMessage. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Чтобы воспользоваться им, пользователю необходимо обновить гаджет до iOS 10 и скачать последнюю версию приложения «Яндекс.Деньги». После этого он сможет отправлять и принимать переводы с помощью «Яндекс.Кошелька», не покидая iMessage. Для отправки средств потребуется выбрать контакт в мессенджере, а затем там же открыть заранее установленное приложение и указать сумму. Эту же функцию можно использовать для сбора денег в групповом чате — например, чтобы скинуться на подарок коллеге.

Если у получателя перевода не установлено приложение «Яндекс.Денег», то iMessage предложит скачать его в App Store. Комиссия в 0,5% от суммы перевода и лимиты в мессенджере аналогичны тем, что используются при отправке денег на сайте или в обычном приложении. Пока переводы можно совершать только с одного кошелька на другой. Поддержка карт появится позже.

На начало осени приложением «Яндекс.Денег» на разных платформах пользовались 4 миллиона человек. 35 % установок приходятся на устройства на базе iOS.