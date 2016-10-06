Министерство финансов предлагает взимать налог на имущество с владельцев земли, которые построили на своих участках здания, но не оформили их в собственность. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект основных мер налоговой политики на 2017-2019 годы.

Сейчас бюджет недополучает налоги с таких строений, так как их нельзя считать имуществом до окончания строительства и последующего оформления в собственность. Каких-либо нормативов по срокам стройки также не предусмотрено.

Каким именно образом будет начисляться и взиматься налог, пока не определено. Ситуация осложняется тем, что речь идет об оценке недостроя. Вдобавок к этому формально собственник земли и собственник расположенной на ней недвижимости могут быть разными людьми.

Кроме того, эксперты отмечают, что сейчас Росреестр может обнаружить недостроенные сооружения только случайно. Чтобы исправить ситуацию, в законодательстве могут прописать процедуру регистрации начала стройки.

По данным Минфина, сейчас на 4,4 миллиона участках, выделенных физическим лицам для индивидуального жилищного строительства, нет зарегистрированных зданий. Ранее в министерстве экономического развития уже предлагали увеличивать земельный налог в шесть раз, если за пять лет после передачи прав на участок на нем так и не появился зарегистрированный дом. Сейчас эта инициатива находится на рассмотрении в правительстве.