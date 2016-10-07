Депутаты от партии «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым предложили ввести в стране государственную монополию на спирт. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

По замыслу парламентариев, ограничения на производство и оборот этилового спирта должны вступить в силу уже с 2017 года. После этого выпускать и продавать спирт смогут только госкомпании.

Депутаты предполагают, что введение госмонополии на спирт позволит предотвратить дальнейшее распространение суррогатного алкоголя на местном рынке, от которого страдает здоровье населения. В пояснительной записке упоминается, что ежегодно от алкогольной интоксикации умирают около 40 тысяч человек, а еще сотни тысяч — от болезней, вызванных алкоголизмом. Эксперты отмечают, что во многих случаях негативные последствия связаны именно с употреблением некачественного спиртного.

Одновременно с этим в «Справедливой России» указывают и на положительный эффект этой инициативы для бюджета. В случае введения госмонополии на этиловый спирт казна сможет получать дополнительно по 400–500 миллиардов рублей в год.