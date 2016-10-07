Федеральная налоговая служба собирается отказаться от сбора деклараций с компаний. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам замглавы ФНС Даниила Егорова, отказ от декларационной системы существенно повысит эффективность сбора и обработки налоговой информации и позволит компаниями не содержать большой штат бухгалтеров. Реализовать этот замысел планируется за счет технологии блокчейн, обеспечивающей распределенное хранение данных с идентификацией каждого пользователя и защищенностью доступа.

«Налогоплательщики заключают сделки, проводят операции, оформляют это документами, забивают это себе в компьютеры, делают проводки, потом все вводят в аналитику, потом в синтетику, потом в декларации, потом передают нам, а мы начинаем все это обратно разворачивать», — описал нелогичность существующих процедур представитель налоговой. Использование же блокчейн позволит ФНС получать доступ к первичным данным компаний, в результате чего необходимость подавать декларации в принципе отпадет.

В ФНС уточняют, что пока отказ от декларационной системы значится в перспективах отдаленного будущего, так как для начала в реестре отечественного ПО должны появиться соответствующие программы, одобренные Федеральной службой безопасности и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. В Минфине и Центробанке не имеют ничего против использования технологий, которые лежат в основе криптовалют. Более того, регулятор и сам тестирует «мастерчейн» — систему обмена информацией между участниками банковского рынка.

Сами участники рынка одобряют решение ФНС со временем отказаться от подачи деклараций. При этом они подчеркивают, что успех этой инициативы во многом зависит не от технологических решений, а от политической воли и скорости получения всех необходимых согласований от различных структур и ведомств.