Министерство экономического развития предложило официально разрешить продавать ювелирные изделия через интернет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, ограничения планируется снять с 2017 года. Для этого Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин и Роспотребнадзор должны сформулировать свои предложения по легализации онлайн-торговли ювелирными изделиями в срок до 15 ноября 2016-го.

Действующие сейчас правила дистанционной торговли запрещают продавать драгоценные камни и металлы и изделия из них через интернет, так как на свободную реализацию этих товаров наложены ограничения. В частности, чтобы получить право торговать ювелирными изделиями, компания должна зарегистрироваться в специальном реестре Российской государственной пробирной палаты.

Весной 2016 года представители прокуратуры обратили внимание на то, что не все продавцы выставляют на своих сайтах только каталоги продукции без возможности оплатить ее онлайн. О нарушениях они заявили в суд. Впоследствии к делу подключился Роскомнадзор: основной домен онлайн-магазина Karatov.ru подвергся блокировке, а на сайте сети Valtera теперь можно лишь оформить предзаказ, чтобы затем купить понравившееся изделие в офлайн-магазине.