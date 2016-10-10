Центробанк отозвал лицензию у черкесского банка «Развитие». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Компания неоднократно нарушала действующее федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, нормативные акты самого Центробанка, а также введенные им дополнительные ограничения. В частности, банк размещал деньги в низкокачественные активы и неадекватно оценивал связанные с этим риски. В результате достаточность собственных средств кредитной организации снизилась до критического минимума, а ее руководство так и не предприняло действенных мер, чтобы исправить ситуацию.

Согласно данным на 1 сентября 2016 года, «Развитие» занимало 238-е место в банковской системе России. Организация участвует в системе страхования вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишены несколько десятков банков, в том числе Пробизнесбанк, «Пушкино», Мастер-банк, Инвестбанк, «Евротраст», Линк-банк, Русский земельный банк, банк «Стройкредит», С-банк, «Монолит», Национальный банк развития бизнеса, «Местный кредит», Атлас-банк, Первый республиканский банк, «Софрино», Банк БФТ, платежная система Migom и другие. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2018 году.