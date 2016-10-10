Росздравнадзор разрешил продавать презервативы марки Durex в России.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Пока в продажу допустили только несколько видов изделия: Durex Pleasuremax, Durex Classic, Durex Fruity Mix, Durex Extra Safe, Durex Elite, Durex XXL, Durex Sensation и Durex Invisible. При этом в ведомстве уточнили, что презервативы, произведенные до 22 сентября 2016 года, продавать запрещено. Также запрет распространяется на презервативы Durex Long Play, Durex Dual Extase и Durex RealFeel.

Еще две разновидности продукции — с анестетиком и из синтетического латекса — сейчас проходят перерегистрацию в Росздравнадзоре. Эксперты проверяют их качество и безопасность.

В июне 2016 года стало известно, что в России запретили продажу презервативов Durex. В Росздравнадзоре тогда заявили, что изделия не зарегистрированы в установленном порядке и поэтому не могут быть допущены на рынок. В ведомстве подчеркивали, что о полном запрете на реализацию продукции Durex на территории страны речи не идет.