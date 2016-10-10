Аналитическое подразделение Sberbank CIB выяснило, как изменилось благосостояние населения России за время кризиса.

14 000 000 россиян перестали

относить себя к среднему классу

из-за кризиса

С осени 2014 года доля граждан, считающих себя представителями среднего класса, сократилась на 10 процентных пунктов — с 61 до 51 %. Все они перешли в класс с меньшим достатком и уже не могут заявить, что им хватает денег на удовлетворение большинства потребностей.

Эксперты предполагают, что в первую очередь это связано с резким ростом расходов населения на фоне недостаточной индексации зарплат. При этом они прогнозируют, что дальнейшее сокращение среднего класса в России прекратится, так как темпы роста заработной платы установятся на уровне инфляции.