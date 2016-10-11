По случаю своего 175-летия Сбербанк резко повысил ставки по некоторым видам рублевых вкладов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

С 11 октября по 30 ноября 2016 года включительно граждане смогут открыть в отделениях банка, на его сайте или в мобильном приложении новый вклад сроком 175 дней по спецпрограмме «Самое ценное». При вложении минимальной суммы в 25 тысяч рублей процентная ставка составит 7,25 % годовых. При сумме от 500 тысяч она увеличится до 7,5 %, а на вклады от миллиона рублей начислят 8 % годовых. Пополнение счета и расходные операции по нему не предусмотрены. Проценты начислят в конце срока.

Газета «Ведомости» отмечает, что на новые вклады распространяется необычно высокая для Сбербанка процентная ставка. Для сравнения: максимальная ставка по вкладам базовой и онлайн-линеек сейчас составляет 6,85 % годовых. С учетом капитализации процентов — 6,95 %. На ставку 8 % годовых могли рассчитывать только клиенты премиум-сегмента, вкладывающие не менее 500 миллионов рублей.

Помимо увеличенной доходности вклада Сбербанк также предлагает клиентам, подключившимся к программе «Самое ценное», оформить бесплатную страховку от несчастного случая сроком на 175 дней с покрытием на 100 тысяч рублей. Соответствующее заявление потребуется заполнить до 20 декабря 2016 года.