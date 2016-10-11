Социальная сеть Facebook запустила платную соцсеть для рабочего общения Workplace. Сайт устроен практически так же, как Facebook, но для работы на нем пользователям понадобится специальный аккаунт. Об этом рассказал в личном аккаунте Марк Цукерберг.

За пользование Workplace надо платить три доллара в месяц, если в сети меньше тысячи активных пользователей. Компании с коллективом больше 10 тысяч человек будут платить два доллара в месяц за пользователя. В Workplace, в отличие от Facebook, не будет рекламы. Для сравнения, стандартная стоимость одного из самых популярных сервисов для рабочей переписки Slack стоит 6,67 доллара за пользователя в месяц.

По словам основателя Facebook, Workplace создавался как «версия фейсбука» для чатов сотрудников компании, но позже сервис решили адаптировать для массового использования.