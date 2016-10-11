Facebook запустила платную соцсеть для рабочего общения
Социальная сеть Facebook запустила платную соцсеть для рабочего общения Workplace. Сайт устроен практически так же, как Facebook, но для работы на нем пользователям понадобится специальный аккаунт. Об этом рассказал в личном аккаунте Марк Цукерберг.
За пользование Workplace надо платить три доллара в месяц, если в сети меньше тысячи активных пользователей. Компании с коллективом больше 10 тысяч человек будут платить два доллара в месяц за пользователя. В Workplace, в отличие от Facebook, не будет рекламы. Для сравнения, стандартная стоимость одного из самых популярных сервисов для рабочей переписки Slack стоит 6,67 доллара за пользователя в месяц.
По словам основателя Facebook, Workplace создавался как «версия фейсбука» для чатов сотрудников компании, но позже сервис решили адаптировать для массового использования.
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