Южнокорейская корпорация Samsung объявила о полной остановке производства смартфонов Galaxy Note 7. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Компания приняла такое решение после того, как ей пришлось дважды приостановить продажи Galaxy Note 7 по всему миру. Во второй раз Samsung представила исправленную версию смартфона, но впоследствии оказалось, что и она может загореться или даже взорваться. Вдобавок к этому пользователи жаловались на слишком быстрый расход заряда. В некоторых случаях телефон разряжался даже при подключении к электросети.

В понедельник, 10 октября, стало известно, что Samsung временно приостановила производство новых смартфонов, предназначенных для поставки в другие страны. Предположительно — по рекомендации регуляторов из Китая и США. Утром 11 октября компания также остановила продажи Galaxy Note 7 по всему миру, а впоследствии попросила всех, кто уже успел приобрести эту модель, отключить смартфоны.

Владельцы Galaxy Note 7 могут рассчитывать на полный возврат средств или замену другим устройством. По данным агентства Reuters, клиентам из Южной Кореи компенсацию начнут выплачивать с 13 октября.

Российские власти уже отреагировали на решение Samsung отказаться от производства потенциально опасных гаджетов. В частности, Росавиация расширила ограничения по использованию смартфонов Galaxy Note 7 в самолетах и аэропортах на все устройства этой модели вне зависимости от страны происхождения и даты приобретения.

Провал Galaxy Note 7 уже отразился на финансовом положении компании. Акции Samsung на бирже подешевели на 8 %, а рыночная стоимость корпорации упала на 17 миллиардов долларов. Падение котировок, зафиксированное 11 октября, стало крупнейшим с 2008 года.