Зампредседателя Совета Федерации Евгений Бушмин и председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предложили ужесточить наказание за незаконное производство и оборот нелегального алкоголя. Об этом сообщает газета «Известия».

Сейчас за подпольное производство алкоголя, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа на сумму до 300 тысяч рублей или ареста на срок до шести месяцев.

Сенаторы предлагают наказывать за незаконное производство и оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции по новой статье УК РФ. Они предусмотрели несколько вариантов наказания: базовое — в виде штрафа от 2 до 3 миллионов рублей или лишения свободы сроком до трех лет, а также расширенное — за оборот нелегального алкоголя в особо крупном размере — в виде штрафа от 3 до 4 миллионов, лишения свободы на срок до пяти лет или принудительных работ.

За незаконную продажу алкоголя физлиц планируется штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей или направлять на исправительные работы сроком до года. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, парламентарии предлагают приравнять изготовление, сбыт и использование поддельных акцизных марок на алкоголь к фальшивомонетничеству. В таком случае за эти преступления будут наказывать штрафом до 6 миллионов рублей или лишением свободы на срок до семи лет, если выяснится, что подделкой акцизов занималась организованная группа.

В ближайшее время подготовленные Советом Федерации поправки направят на рассмотрение в Минюст и Верховный суд, а затем на отзыв в правительство. В Госдуму законопроект планируется внести в ноябре.

Сенаторы надеются, что разработанные ими меры позволят навести порядок на алкогольном рынке в России и приведут к увеличению поступлений в бюджет примерно на 180 миллиардов рублей в год. По их подсчетам, именно столько казна недополучает от уплаты акциза и НДС с продукции, которая сейчас реализуется нелегально. В 2017 году аналогичным образом планируется видоизменить и законодательство, касающееся продажи поддельного табака.

Эксперты предупреждают, что для эффективной борьбы с оборотом нелегального алкоголя в России потребуется расширение штата работников МВД, создание специальных ведомств по контролю в этой сфере или введение жестких разнарядок по выявлению таких правонарушений. Последнее может обернуться злоупотреблением законодательством.