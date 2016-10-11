С декабря 2016 года платежная система Apple Pay начнет работать на картах Visa в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Планируется запустить на картах Visa 1 декабря», — сказал ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров Apple с российскими представителями банков и платежных систем. При этом он уточнил, что переговоры еще идут и конкретная дата может меняться.

Сейчас Apple Pay могут пользоваться только владельцы MasterCard Сбербанка. C 4 ноября к Apple Pay подключится вторая очередь банков.

4 октября в России официально заработала платежная система Apple Pay. Она позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона или смарт-часов, к которым привязана банковская карта. Для покупки достаточно приложить палец к Touch ID на iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделях или дважды нажать боковую кнопку на Apple Watch и поднести гаджет к терминалу. С более подробной инструкцией о настройках системы можно ознакомиться на сайте Apple.