Российские пользователи, купившие смартфоны модели Galaxy Note 7, производство которых остановили из-за случаев возгорания устройств, смогут обменять их на другие модели или получить обратно полную сумму стоимости телефона. Об этом сообщил руководитель компании Samsung Mobile в России Аркадий Граф, передает телеканал «Дождь».

Граф уточнил, что продажи Galaxy Note 7 в России не начинались. Те, кто купил смартфон по предзаказу или за границей, смогут обменять их на Galaxy S7 или Galaxy S7 Edge с компенсацией разницы в цене. Также у пользователей будет возможность получить промокод на скидку в 3 тысячи рублей во всех российских фирменных магазинах Samsung. Кроме того, россияне по запросу смогут получить возврат всей стоимости гаджета. Для этого необходимо позвонить по телефону горячей линии Samsung в России: 8–800–555–55–55.

11 октября стало известно, что Samsung полностью прекращает производство модели Galaxy Note 7 из-за многочисленных случаев ее возгорания. Ранее компания остановила продажи новой модели и призвала владельцев смартфона не пользоваться ей и отключить питание, пока специалисты не разберутся в причинах брака.

Galaxy Note 7 поступил в продажу в августе 2016 года. Вскоре от покупателей начали поступать жалобы на бракованные батареи, взрывающиеся при зарядке. После этого Samsung отозвала 2,5 миллиона телефонов. Провал Galaxy Note 7 уже отразился на финансовом положении компании. Акции Samsung на бирже подешевели на 8 %, а рыночная стоимость корпорации упала на 17 миллиардов долларов. Падение котировок, зафиксированное 11 октября, стало крупнейшим с 2008 года.