Министерство экономического развития ухудшило макропрогноз, на основании которого строится бюджет на 2017–2019 годы. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В финальной версии документа ведомство пересмотрело перспективы роста ВВП России в сторону понижения. Так, теперь базовым сценарием с ценой нефти в 40 долларов за баррель предусмотрен рост экономики в 2017 году не на 0,6 %, а на 0,2 %. В 2018 году он составит 0,9 % вместо прогнозировавшихся ранее 1,7 %, а в 2019-м — 1,2 % вместо прежних 2,1 %.

Также по настоянию бюджетной комиссии Минэкономразвития пересмотрело прогноз по инфляции. Раньше в нем ожидалась инфляция 4,9 % в 2017 году, что не соответствует заявленной Центробанком цели по снижению темпов роста цен до 4 % в год. Теперь ведомство тоже ориентируется на этот показатель.

Вдобавок к этому министерство ослабило прогноз по курсу национальной валюты. Предполагается, что в 2017 году доллар будет стоить 67,5 рубля, в 2018-м — 68,7 рубля, а в 2019-м — 71,1 рубля.

Рост реальных доходов населения за три года составит меньше одного процента. При этом Минэкономразвития ожидает, что россияне начнут отказываться от сберегательной модели поведения.