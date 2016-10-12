Федеральная служба финансово-бюджетного надзора вынесла предписание о приостановлении членства международной аудиторской компании Deloitte в саморегулируемой организации сроком на 30 дней. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В Федеральном казначействе пояснили, что это решение приняли по итогам проверки деятельности компании. При этом в ведомстве не уточнили, за что именно ее наказали.

В самой Deloitte предписание еще не получили. По факту временное исключение из СРО означает, что компания на протяжении месяца не сможет заключать контракты с новыми клиентами. Этим могут воспользоваться ее конкуренты из «большой четверки» — PricewaterhouseCoopers, EY (бывший Ernst & Young) и KPMG.

Сейчас среди компаний, пользующихся услугами Deloitte, значатся, например, МТС-банк, ОТП-банк, банк «Зенит» и Unicredit Bank. В большинстве организаций заявили, что их дальнейшие действия будут зависеть от разъяснений, которые им предоставит аудитор.

Эксперты отмечают, что случаи применения столь жестких санкций, в особенности по отношению к таким крупным игрокам, в России крайне редки. Так, согласно официальной статистике казначейства, за 2015 год решения о приостановке членства аудиторов в СРО принимались всего пять раз. Обычно такие предписания выносятся при выявлении серьезных нарушений законодательства, кодекса этики аудиторов или правил независимости — например, если аудиторское заключение подпишет сотрудник, у которого нет единого аттестата аудитора.