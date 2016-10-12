«Почта России» планирует к лету 2017 года создать собственный сервис онлайн-платежей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя генерального директора компании Родиона Шишкова.

Авторы проекта ожидают, что сервис позволит клиентам расплачиваться онлайн с помощью банковской карты или электронных денег. «Мы не делаем полноценную платежную систему. То, что мы делаем, — это предпроцессинг, который в зависимости от выбранного средства оплаты направит транзакцию в ту или иную платежную систему», — уточнил Шишков. Он также добавил, что в перспективе новая разработка должна стать «полноценной платформой для дистанционной торговли», предоставляющей пользователям весь спектр сопутствующих услуг.

«Известия» уточнили, что сервис приема платежей «Почты России» станет частью онлайн-платформы «Отправка.Почта.Ру», созданной для корпоративных клиентов. По данным газеты, платформа «Отправка.Почта.Ру» в настоящее время предлагает продавцу функционал подготовки посылок к отправке. В эту платформу загружаются данные о заказе товара, а затем там происходит проверка адреса доставки, подбирается почтовый индекс, автоматически рассчитывается стоимость доставки, присваивается идентификатор для отслеживания отправления и формируются необходимые документы и бланки.