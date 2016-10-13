Компания Samsung Electronics заявила о готовности заменить смартфоны Galaxy Note 7 от неофициальных поставщиков. Об этом сообщает ТАСС.

«Российский сервисный центр (Samsung) также готов обменять Note 7, которые были приобретены в России неофициально», — рассказал агентству источник.

Galaxy Note 7 поступил в продажу в августе 2016 года. В России новые модели легально не поступали в продажу. 11 октября стало известно, что Samsung полностью прекращает производство модели Galaxy Note 7 из-за многочисленных случаев ее возгорания. В компании уточнили, что причина — в дефекте аккумуляторов, произведенных одним из поставщиков. Компания остановила продажи новой модели и призвала владельцев смартфонов не пользоваться ими и отключить питание.

Провал Galaxy Note 7 уже отразился на финансовом положении компании. Акции Samsung на бирже подешевели на 8 %, а рыночная стоимость корпорации упала на 17 миллиардов долларов. Падение котировок, зафиксированное 11 октября, стало крупнейшим с 2008 года.