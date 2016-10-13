Продажи алкоголя в России за первые восемь месяцев 2016 года снизились на 1,3 % — с 65,5 до 64,7 миллиона декалитров. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обновленный отчет Росстата.

Падение коснулось практически всех видов спиртных напитков. Так, продажи водки и ликеров сократились на 1 %, коньяка, кальвадоса и бренди — примерно на 3 %, шампанского — на 5 %, а вина — сразу на 12 %.

Эксперты отмечают, что уменьшение количества проданного алкоголя еще не свидетельствует о том, что россияне стали меньше пить. По мнению главы Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, скорее всего, объемы продаж спиртного уменьшились не из-за сокращения реального потребления алкоголя, а из-за демографической ямы 1990-х годов.

«Дело в том, что в России с 1990-го по 1998 год рождалось детей в два раза меньше, чем в предыдущее десятилетие. Они вышли на пивной рынок в 18 лет в 2008 году и за последние восемь лет обрушили его. На винный рынок девушки устойчиво выходят в 22 года. Вот с 2012 года и началось снижение потребления вина», — поясняет Дробиз.

Этой же гипотезы придерживается директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. При этом он отмечает, что демография — это не единственная причина сокращения продаж спиртного, так как часть алкогольного рынка ушла в тень.

В министерстве здравоохранения также заявили, что уменьшение объема реализованного алкоголя еще не говорит о снижении его реального потребления. По мнению главного нарколога ведомства Евгения Брюна, отчасти о переходе россиян к более трезвому образу жизни может свидетельствовать сокращение числа алкогольных психозов и отравлений спиртным, а также уменьшение количества обращений за наркологической помощью после больших праздников.