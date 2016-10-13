Россияне стали реже покупать билеты на новогодние каникулы
Количество авиабилетов, забронированных самостоятельными путешественниками из России на период новогодних праздников, продолжило сокращаться вопреки наметившемуся укреплению курса рубля. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.
В сервисе онлайн-бронирования билетов OneTwoTrip заявили, что продажи упали на 10–15 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В агентстве Biletix спад продаж оценили в 17 %. При этом представители обеих компаний отметили, что говорить об общем угасании интереса россиян к новогоднему отдыху преждевременно, так как в условиях кризиса многие откладывают покупку билетов, опасаясь резких валютных колебаний.
По расчетам OneTwoTrip, сейчас средний чек на январские авиабилеты составляет 19,7 тысячи рублей, что на 10 % меньше, чем в 2015 году. В Biletix заявили о снижении ценника на 8 % — до 15,3 тысячи. При этом перелеты по внутренним направлениям за год подешевели на 34 % — до 8,14 тысячи рублей, а по международным, наоборот, подорожали на 17 % — до 21,3 тысячи.
Решившие все-таки отправиться в путешествие россияне стараются заменить поездки в Европу и Азию более дешевыми вариантами. По статистике туристической поисковой системы Skyscanner, количество запросов об отдыхе в Таиланде сократилось на 7 %, в Италии, Германии и Испании — на 15 %, а в США и Франции — почти на 40 %. Из европейских направлений рост продемонстрировала только Чехия. Одновременно с этим резко вырос интерес россиян к зимнему отдыху на постсоветском пространстве. Количество запросов по поводу билетов в Беларусь увеличилось на 31 %, в Грузию — на 57 %, в Молдавию — на 77 %, в Азербайджан — на 128 %, а в Армению — на 150 %.
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