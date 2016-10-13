Количество авиабилетов, забронированных самостоятельными путешественниками из России на период новогодних праздников, продолжило сокращаться вопреки наметившемуся укреплению курса рубля. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

В сервисе онлайн-бронирования билетов OneTwoTrip заявили, что продажи упали на 10–15 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В агентстве Biletix спад продаж оценили в 17 %. При этом представители обеих компаний отметили, что говорить об общем угасании интереса россиян к новогоднему отдыху преждевременно, так как в условиях кризиса многие откладывают покупку билетов, опасаясь резких валютных колебаний.

По расчетам OneTwoTrip, сейчас средний чек на январские авиабилеты составляет 19,7 тысячи рублей, что на 10 % меньше, чем в 2015 году. В Biletix заявили о снижении ценника на 8 % — до 15,3 тысячи. При этом перелеты по внутренним направлениям за год подешевели на 34 % — до 8,14 тысячи рублей, а по международным, наоборот, подорожали на 17 % — до 21,3 тысячи.

Решившие все-таки отправиться в путешествие россияне стараются заменить поездки в Европу и Азию более дешевыми вариантами. По статистике туристической поисковой системы Skyscanner, количество запросов об отдыхе в Таиланде сократилось на 7 %, в Италии, Германии и Испании — на 15 %, а в США и Франции — почти на 40 %. Из европейских направлений рост продемонстрировала только Чехия. Одновременно с этим резко вырос интерес россиян к зимнему отдыху на постсоветском пространстве. Количество запросов по поводу билетов в Беларусь увеличилось на 31 %, в Грузию — на 57 %, в Молдавию — на 77 %, в Азербайджан — на 128 %, а в Армению — на 150 %.