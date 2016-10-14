В ноябре 2016 года французская машиностроительная компания Schneider Electric запустит собственное производство компонентов для солнечных батарей в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам представителя компании в России и СНГ Йохана Вандерплаетсе, на первом этапе на базе технополиса «Москва» наладят выпуск инверторов для солнечных батарей. Над проектом будут работать около 20 человек.

Ранее в Schneider Electric уже сообщали о планах по наращиванию уровня локализации производства в России. В частности, компания хочет запустить на территории «Сколково» центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области программного обеспечения. Предполагается, что здесь будут выпускать софт для различных отраслей промышленности.

Сейчас на российских заводах Schneider Electric уже работают более 12 тысяч человек. Россия входит в пятерку важнейших для компании рынков. Ее ежегодный оборот составляет около 25 миллиардов евро.