Замглавы Центробанка Ольга Скоробогатова анонсировала запуск дистанционного банковского обслуживания в 2017 году. Об этом сообщает агентство RNS.

По ее словам, россияне, хотя бы единожды проходившие очную идентификацию в банке, в дальнейшем смогут открывать счета в нем не выходя из дома. Для определения данных о них планируется использовать Единую систему идентификации и аутентификации, на основе которой работает портал госуслуг. В дальнейшем эти же технологии планируется использовать для выдачи кредитов. Какие банки первыми подключатся к новой системе, пока не уточняется.

По данным газеты «Известия», сейчас Центробанк, Минкомсвязи и Росфинмониторинг уже работают над необходимыми для введения таких услуг поправками в законодательство.