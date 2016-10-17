Социальная сеть «ВКонтакте» запустила рекламу в аудиозаписях. Первые компании, чьи ролики появились между аудиозаписями в соцсети, — adidas, Nissan Qashqai, McDonald's, Coca-Cola и МТС ТВ. Об этом сообщает издание Roem.ru.

Представители «ВКонтакте» не прокомментировали существование рекламных соглашений об аудиороликах с названными компаниями. Запрос на аудиорекламу после трека задается только после десяти секунд прослушивания.

13 октября появилась информация, что в соцсети «ВКонтакте» появится реклама в аудиозаписях. В компании отметили, что это один из возможных способов монетизации легальных аудиозаписей, который сейчас тестируется. «После подписания соглашений с музыкальными правообладателями мы не раз говорили о том, что будем тестировать различные модели монетизации аудиосервиса. Это один из видов тестирования», — прокомментировал пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников.