Федеральная таможенная служба предлагает понизить порог беспошлинного ввоза товаров, купленных на иностранных интернет-сайтах, с тысячи евро до 22 евро за месяц. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замруководителя ФТС Руслана Давыдова замминистру экономического развития Станиславу Воскресенскому под заголовком «О регулировании ввоза товаров в рамках трансграничной интернет-торговли».

В письме предлагается отказаться от формулировки «товары для личного пользования», которая позволяет ввозить в Россию товары без уплаты пошлины. Это позволит облагать посылки НДС и взимать с них пошлины в зависимости от таможенных кодов.

Если товар стоит не больше 150 евро, то фиксированный платеж за него предлагается установить в размере 10–15 евро. Если стоимость товаров превышает 150 евро, то туриста обяжут, помимо 10–15 евро, заплатить таможенные пошлины и налоги по ставке в 30 %. Кроме того, ФТС предлагает унифицировать эти правила для всех стран — участниц Евразийского экономического союза, «чтобы не произошло перетекания товарных потоков в государства с более льготными правилами ввоза».

Вводя новые правила, служба хочет обложить сборами и пошлинами предпринимателей, которые перепродают в России купленные за границей товары. В ФТС напомнили, что несколько лет назад в стране начался стремительный рост интернет-торговли, в которой «под видом товаров для личного пользования в страну в международных почтовых отправлениях поступают коммерческие партии».