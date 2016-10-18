Министерство финансов отказалось от идеи ввести акциз на безалкогольное пиво крепостью до 0,5 %. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к Налоговому кодексу, которое ведомство направило на рассмотрение в правительство.

Почему Минфин все-таки решил не вводить акциз на безалкогольное пиво, не уточняется. До этого ведомство собиралось установить его на уровне 21 рубля за литр, ссылаясь на то, что потребители напитка — это граждане со средним и выше достатком, которые не станут отказываться от покупки из-за повышения цены чуть более чем на десять рублей за пол-литра. При этом в Минфине ожидали увеличения поступлений в региональные бюджеты.

Сами пивовары называли инициативу министерства нелогичной и странной. Они отмечали, что «ни в одной стране мира безалкогольное пиво не является подакцизным товаром» и «никто ни разу не назвал подобную продукцию вредной для здоровья».

Одновременно с отказом от введения акциза на слабоалкогольное пиво Минфин все-таки запланировал повысить ставку акциза для сидра, пуаре и медовухи с девяти до 21 рубля за литр. «Опора России» уже предупредила, что это приведет к закрытию 13–15 % малых предприятий из этой сферы при несущественном росте поступлений в бюджет, так как объем производства сидра не превышает 0,2 % от объема пивного рынка.