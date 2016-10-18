Интернет-издание Slon Magazine изменит название на Republic и будет находиться по адресу republic.ru. Об этом сообщается в письме подписчикам от издателя Максима Кашулинского, которое выложил на Facebook инвестор и генеральный директор сайта Александр Винокуров.

«Пока на сайте republic.ru ничего нет, но скоро мы начнем переезд и хотим рассказать об этом в первую очередь вам, подписчикам. Мы решились на этот шаг, поскольку считаем, что новое имя больше подходит аналитическому изданию о политике, экономике и бизнесе, а именно так можно описать нашу нынешнюю концепцию», — говорится в обращении Кашулинского.

Издатель отмечает, что после смены названия на сайте останутся не только статьи о политике, экономике и бизнесе, но и материалы про науку, технологии, здоровье и психологию, которые существуют сейчас. Также еженедельно будет выходить cover story, которую Кашулинский описывает как «большую историю, достойную обложки журнала», а каждый уик-энд шеф-редактор Юлия Таратута будет готовить материалы для чтения в выходные: отрывки из книг, эссе и анонсы культурных мероприятий.

Отмечается, что дизайн сайта сильно изменится. У пользователей появится возможность откладывать статьи на потом и общаться с авторами и другими подписчиками. Кроме того, будет отображаться, сколько новых статей вышло с момента последнего визита пользователя.

Название также поменяют и все сторонние платформы Slon, включая группу Facebook, страницы в Twitter и «ВКонтакте» и канал в Telegram.