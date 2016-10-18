Российские банки продолжили снижать ставки ипотечного кредитования на фоне относительной стабилизации экономики и уменьшения ключевой ставки процента.

Так, с 18 октября Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным продуктам на половину процентного пункта. Теперь стоимость кредита на приобретение готового или строящегося жилья колеблется от 12 до 13,5 % годовых. Для молодых семей расценки еще меньше — от 10,75 до 12,5 %. Для заявок по программе «Ипотека с государственной поддержкой» ставка снижена до 11,4 %.

Кроме того, Сбербанк запустил специальные предложения с дополнительным снижением ставок еще на 0,5 процентного пункта. Они будет действовать в отдельных регионах России по 31 декабря 2016 года. В список попали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Калининградская, Ростовская, Челябинская, Омская, Новосибирская, Иркутская, Магаданская, Амурская и Сахалинская области, Приморский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ, Татарстан и Якутия.

По данным ТАСС, до конца текущей недели свои ставки пересмотрит и ВТБ 24. Они снизятся по всей линейке ипотечных программ в среднем на 0,5 процентных пункта. В компании ожидают, что в 2017 году ставки зафиксируются на уровне 12,5–13 % годовых. При этом поддержка государства рынку уже не потребуется.

Предполагается, что в ближайшее время вслед за Сбербанком и ВТБ 24 о пересмотре своих ипотечных программ объявят и менее крупные банки.