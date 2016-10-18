В начале 2017 года ресторанный холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства» запустит новую сеть пиццерий Cheesatta. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, в базе Роспатента новый бренд пока не значится. При этом в начале сентября 2016 года в Сети зарегистрировали домен cheesatta.com.

Представители «Планеты гостеприимства» не уточняют, какой будет новая сеть пиццерий и как она планирует развиваться. Известно лишь, что недавно проект представили потенциальным франчайзи.

В компании начали работу над Cheesatta после разрыва подписанного еще в 2003 году договора мастер-франшизы по развитию в России сети пиццерий Sbarro. Этому предшествовало обострение финансовых проблем «Планеты гостеприимства» из-за роста ставок по бизнес-кредитам, негативного влияния продуктового эмбарго и снижения платежеспособности населения. В результате средний чек в заведениях компании упал на 20–30 % и она столкнулась с кассовым разрывом.

Сейчас «Г.М.Р. Планета гостеприимства» также управляет рестораном Viaggio, сетью кафе «Маленькая Япония» и ресторанными сетями Yamkee, «Восточный базар» и «Елки-палки». Последняя находится на грани банкротства.

В управляющей сетью компании введена процедура наблюдения.